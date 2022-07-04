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الصباح الفني

 بنجبارة تقاوم السخرية

منذ 8 دقائق
تعرضت الفنانة المغربية، هند بنجبارة، لانتقادات لاذعة بسبب ظهورها في إشهار خاص بالفوط الصحية، والذي نشرته عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستغرام”. وتلقت بطلة مسلسل “المكتوب”، تعليقات ساخرة وقاسية على مقطع الفيديو، الذي لقي تفاعلا كبيرا من قبل رواد منصة “انستغرام”، وتم تناقله عبر صفحات المشاهير. وحرصت بنجبارة،أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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