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وطنية

تعيين‭ ‬الزروالي‭ ‬كاتبا‭ ‬عاما‭ ‬للمستشارين

منذ 9 دقائق
عين‭ ‬جلالة‭ ‬الملك‭ ‬أسد‭ ‬الزروالي،‭ ‬نجل‭ ‬بريكة‭ ‬الزروالي‭ ‬القطب‭ ‬الصحراوي،‭ ‬الذي‭ ‬ارتبط‭ ‬اسمه‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدستوري،‭ ‬كاتبا‭ ‬عاما‭ ‬لمجلس‭ ‬المستشارين،‭ ‬خلفا‭ ‬لوحيد‭ ‬خوجة،‭ ‬الذي‭ ‬أحيل‭ ‬على‭ ‬التقاعد،‭ ‬بعد‭ ‬التمديد‭ ‬له‭ ‬لأكثر‭ ‬من‭ ‬مرة،‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬تهزمه‭ ‬ظروفه‭ ‬الصحية‭. ‬وتمكن‭ ‬أسد‭ ‬الزروالي‭ ‬من‭ ‬هزم‭ ‬مرشحين‭ ‬دخلا‭ ‬على‭ ‬الخط،‭ ‬أحدهما‭ ‬من‭ ‬حزب‭ ‬الاستقلال،‭أكمل القراءة »


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