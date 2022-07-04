وطنية
تعيين الزروالي كاتبا عاما للمستشارين
عين جلالة الملك أسد الزروالي، نجل بريكة الزروالي القطب الصحراوي، الذي ارتبط اسمه بالاتحاد الدستوري، كاتبا عاما لمجلس المستشارين، خلفا لوحيد خوجة، الذي أحيل على التقاعد، بعد التمديد له لأكثر من مرة، قبل أن تهزمه ظروفه الصحية. وتمكن أسد الزروالي من هزم مرشحين دخلا على الخط، أحدهما من حزب الاستقلال،أكمل القراءة »
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