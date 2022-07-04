مقالات الرأي
وقفة هادئة بخصوص اقتحام مليلية
يتعلق الأمر بمهاجرين هاربين من أوضاع مأساوية صنعتها أنظمة استبدادية عملية الاقتحام التي قامت بها جموع من المهاجرين، لمليلية، تستدعي وقفات هادئة ومسؤولة، بقصد النظر في هذه الأحداث المتلاحقة، والتي تنضوي تحت مسمى “الهجرة السرية”. فالحاجة ماسة اليوم إلى إنجاز مقاربة علمية وشمولية لهذا الذي يجري ويتطور، بعيدا عن التوظيفاتأكمل القراءة »
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