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مقالات الرأي

وقفة‭ ‬هادئة‭ ‬بخصوص‭ ‬اقتحام‭ ‬مليلية

منذ 8 دقائق
الاقتحام‭ ‬انتهى‭ ‬بحادث‭ ‬مأساوي ‭(‬أرشيف‭)‬
يتعلق‭ ‬الأمر‭ ‬بمهاجرين‭ ‬هاربين‭ ‬من‭ ‬أوضاع‭ ‬مأساوية‭ ‬صنعتها‭ ‬أنظمة‭ ‬استبدادية عملية‭ ‬الاقتحام‭ ‬التي‭ ‬قامت‭ ‬بها‭ ‬جموع‭ ‬من‭ ‬المهاجرين،‭ ‬لمليلية،‭ ‬تستدعي‭ ‬وقفات‭ ‬هادئة‭ ‬ومسؤولة،‭ ‬بقصد‭ ‬النظر‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬الأحداث‭ ‬المتلاحقة،‭ ‬والتي‭ ‬تنضوي‭ ‬تحت‭ ‬مسمى‭ “‬الهجرة‭ ‬السرية‭”. ‬فالحاجة‭ ‬ماسة‭ ‬اليوم‭ ‬إلى‭ ‬إنجاز‭ ‬مقاربة‭ ‬علمية‭ ‬وشمولية‭ ‬لهذا‭ ‬الذي‭ ‬يجري‭ ‬ويتطور،‭ ‬بعيدا‭ ‬عن‭ ‬التوظيفات‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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