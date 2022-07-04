الصباح السياسي
تحالف مع الأحرار بدون حقائب
تشكيل فريق برلماني مشترك وفشل في الالتحاق بالحكومة راهن الاتحاد الدستوري، من خلال خطوة التحالف مع الأحرار، على استعادة موقعه في الحكومة، بعد غياب أزيد من عشرين سنة. وسعى محمد ساجد إلى تدشين مرحلة جديدة مع التجمع، انطلاقا مما يجمع الحزبين من التقارب في التوجهات وتكامل في الأهدافأكمل القراءة »
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