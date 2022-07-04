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الصباح السياسي

تحالف‭ ‬مع‭ ‬الأحرار‭ ‬بدون‭ ‬حقائب

منذ 8 دقائق
ساجد‭ ‬في‭ ‬حملة‭ ‬انتخابية‭ ‬سابقة‭                               (‬أرشيف‭)‬
تشكيل‭ ‬فريق‭ ‬برلماني‭ ‬مشترك‭ ‬وفشل‭ ‬في‭ ‬الالتحاق‭ ‬بالحكومة‭ ‬ راهن‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدستوري،‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬خطوة‭ ‬التحالف‭ ‬مع‭ ‬الأحرار،‭ ‬على‭ ‬استعادة‭ ‬موقعه‭ ‬في‭ ‬الحكومة،‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬أزيد‭ ‬من‭ ‬عشرين‭ ‬سنة‭. ‬ وسعى‭ ‬محمد‭ ‬ساجد‭ ‬إلى‭ ‬تدشين‭ ‬مرحلة‭ ‬جديدة‭ ‬مع‭ ‬التجمع،‭ ‬انطلاقا‭ ‬مما‭ ‬يجمع‭ ‬الحزبين‭ ‬من‭ ‬التقارب‭ ‬في‭ ‬التوجهات‭ ‬وتكامل‭ ‬في‭ ‬الأهداف‭أكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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