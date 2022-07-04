ظاهرة الانحراف أصبحت أكثر جرأة في ممارساتها لا يجادل أحد في مكانة القضاء سلطة دستورية ينوب فيها القضاة عن الملك في إقامة العدل في المجتمع. ولا يجادل أو يناقش أحد في ضرورة احترام وتقدير القضاة، مؤسسات وأفرادا، وضرورة الانصياع للقرارات والأحكام القضائية، واعتبارها عنوانا للحقيقة، في كل مجالات الخلافات والنزاعاتأكمل القراءة »
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