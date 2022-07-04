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حوادث

مسدسات كهربائية لإيقاف جانح بطنجة

منذ 3 دقائق
أفراد الفرقة تلقوا تدريبا على استخدام السلاح الجديد لاستتباب الأمن استخدمت عناصر فرقة محاربة العصابات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية بطنجة، لأول مرة في تدخلاتها الميدانية لمكافحة الجريمة، منظومة السلاح البديل لإيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية العديدة، ونجحت الخميس الماضي، في السيطرة عليه بشكل كامل وتحييد الخطر الصادر عنه،أكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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