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حوادث

زوج يقطع أذن زوجته

منذ 3 دقائق
ذبح زوج زوجته بتامسنا بطريقة بشعة، وقطع أذنها إلى شطرين، بداية الأسبوع الجاري، ليلوذ بالفرار ليلا، نحو وجهة مجهولة، تاركا وراءه ثلاثة أطفال وأمهم في وضع صحي حرج. وأفاد مصدر “الصباح” أن الزوجين كانا على خلاف وصل إلى قسم قضاء الأسرة المعروض أمامه ملف للتطليق، واختار الزوج وجود زوجته، التيأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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