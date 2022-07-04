مجتمع
مهندسون في “جحيم” الرخص
الهيأة الوطنية ترفض شطط المسؤولين وتندد بوضع أعضائها “سجناء” في حلقة مفرغة ندد أعضاء المجلس الجهوي للمنطقة الوسطى بالهيأة الوطنية للمهندسين المعماريين بما اعتبروه تجاهل عمدة البيضاء لهم، في ظرفية يعاني فيها كل الفاعلين في قطاع البناء إكراهات اقتصادية تتطلب التعبئة الشاملة وتضافر الجهود، تنزيلا للتوجيهات الملكية الرامية إلى إعادةأكمل القراءة »
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