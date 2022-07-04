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مجتمع

احتجاجات على خدمات مستشفى 20 غشت بأزرو

منذ 4 دقائق
لا زالت موجة من السخط والغضب متواصلة وسط سكان أزرو والمناطق المجاورة، جراء الوضع الكارثي الذي آل إليه مستشفى 20 غشت. فمنذ أوائل سنة 2019 ، دخل المستشفى في دوامة مع المشاكل والفواجع بسبب سوء التسيير والتدبير ونهج سياسات فئوية فاشلة لا تخدم مصلحة السكان، بسبب غياب جو العمل في بعضأكمل القراءة »


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منذ 4 دقائق



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