مجتمع
احتجاجات على خدمات مستشفى 20 غشت بأزرو
لا زالت موجة من السخط والغضب متواصلة وسط سكان أزرو والمناطق المجاورة، جراء الوضع الكارثي الذي آل إليه مستشفى 20 غشت. فمنذ أوائل سنة 2019 ، دخل المستشفى في دوامة مع المشاكل والفواجع بسبب سوء التسيير والتدبير ونهج سياسات فئوية فاشلة لا تخدم مصلحة السكان، بسبب غياب جو العمل في بعضأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا