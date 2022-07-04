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وداديون: “الرجاوي ممنوع من الديربي”
طالبوا بتطبيق القانون واستبعاد جيد وهددوا بمقاطعة ربع النهائي اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد أن أعلنت الجامعة عن برمجة مباراة ربع نهائي كأس العرش الخميس المقبل بين الوداد والرجاء الرياضيين، مطالبة بتطبيق القانون على جماهير الفريق الأخضر ومنعه من حضور اللقاء، تنفيذا لعقوبة سابقة أصدرتها لجنة الأخلاقيات، إثر الأحداث التيأكمل القراءة »
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