الأولى
“العشوائي” يحرم رجال سلطة من الترقية
الداخلية تقتل طموحات قياد ورؤساء دوائر خضعوا لاختبارات شفوية وضعت المصالح المركزية لوزارة الداخلية، بقيادة عبد الوافي لفتيت، حدا لطموحات رجال سلطة في الترقي المهني، بسبب انتشار البناء العشوائي، الذي ينمو بشكل غير طبيعي، وفي جنح الظلام، في الجماعات والمدن، التي تقع ضمن نفوذ الوحدات الإدارية، التي يشرفون عليها. وأنجزتأكمل القراءة »
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