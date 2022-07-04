حوادث
محنة مهاجرين بباب سبتة
وجد المئات من المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن لمناسبة عملية مرحبا لموسم 2022، وبتزامن مع عيد الأضحى، أنفسهم أمام انتظار طويل لمدة تصل إلى ساعات، جراء الاكتظاظ الكبير الذي يعرفه هذا المعبر، سواء من الجهة التابعة للسلطات الإسبانية أو عند البوابة التي تخضع للسلطات المغربية. وحسب ما أفادت بهأكمل القراءة »
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