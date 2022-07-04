مجتمع
الترخيص لمشروع يغضب جمعويين
اتهمت جمعية مدنية تنشط في عمالة طنجة، مسؤولين في الوكالة الحضرية، قبل تعيين المدير الجديد، قادما إليها من بني ملال، بالترخيص لمشروع عقاري لسياسيين بملكية مزورة. وطالبت رسالة، وجهتها جمعية مرس الخير بطنجة، إلى محمد مهيدية، والي جهة طنجة تطوان الحسيمة، تلقت “الصباح” نسخة منها، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة كلأكمل القراءة »
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