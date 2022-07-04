fbpx
مجتمع

إجراءات لتسهيل العبور بباب مليلية

منذ دقيقتين
قالت مصادر مطلعة، إن مسؤولي نقطة العبور باب مليلية زودوا المعبر بتعزيزات إضافية في الموارد البشرية، من أجل تسريع عملية عبور المسافرين، خاصة من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج القادمين إلى الناظور ومناطق أخرى. وبات المعبر حسب المصادر ذاتها يتوفر على خمسة ممرات تساعد على تسريع ختم الجوازات واستكمال باقيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ دقيقتين



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.