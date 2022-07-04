مجتمع
إجراءات لتسهيل العبور بباب مليلية
قالت مصادر مطلعة، إن مسؤولي نقطة العبور باب مليلية زودوا المعبر بتعزيزات إضافية في الموارد البشرية، من أجل تسريع عملية عبور المسافرين، خاصة من أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج القادمين إلى الناظور ومناطق أخرى. وبات المعبر حسب المصادر ذاتها يتوفر على خمسة ممرات تساعد على تسريع ختم الجوازات واستكمال باقيأكمل القراءة »
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