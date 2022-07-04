الأولى
أموال مخدرات في سيارات الكراء
أباطرة استغلوا الأزمة واقتنوا وكالات مهددة بالإفلاس واستغلوها في غسل الملايير أنشأ تجار مخدرات شركات لكراء السيارات، في أسماء أشخاص تابعين لهم، لتوظيفها في غسل أموال تجارتهم. وأفادت مصادر أنهم استغلوا الظرفية الصعبة التي يمر منها القطاع، بسبب الإجراءات التي اعتمدت للحد من تفشي الوباء، واقتنوا عددا من شركات كراءأكمل القراءة »
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