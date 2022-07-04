الأولى
شبكة تزوير تخترق محاكم
تمكنت مافيا تبييض أموال دولية من اختراق كواليس عقارات البيضاء، إذ اتضح أن شبكة البرلماني السابق عن دائرة عين الشق لم تكن سوى الشجرة التي تخفي غابة تمتد فروعها إلى الخارج، وأن معاملاتها المشبوهة في مجال التصدير والاستيراد كانت مجرد تمويه لإدخال أموال مشبوهة في بورصة تزوير وثائق أراضي الأحياءأكمل القراءة »
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