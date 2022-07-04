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المغرب ضيف شرف “التيرانغا”
استضاف مهرجان سينما “التيرانغا”، في دورته الثالثة المغرب باعتباره ضيف شرف. وأعلن المنظمون أن وفدا مغربيا كبيرا، حضر فعاليات هذه التظاهرة، المقامة بالمسرح الوطني الكبير بدكار. وقالت فاتو جوبتير توري، مؤسسة المهرجان، إن اختيار المغرب ضيف شرف هذه الدورة، نابع من العلاقات العريقة وذات الأبعاد المتعددة، الدينية والاقتصادية والأكاديمية، التي تجمعهأكمل القراءة »
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