وطنية
”الشفعة” لاسترجاع عقارات معمرين
هيأت جماعة البيضاء الشروط القانونية لبدء عمليات إعادة اقتناء عقارات برسوم عقارية محفظة تملك فيها حق الشفعة، كما هو منصوص عليه في القانون 08-39، وهي سابقة من نوعها في تاريخ الجماعات الترابية. واكتشف مجلس المدينة، بعد أشهر من البحث والتنقيب عن الوثائق والمستندات داخل وخارج المغرب، أنه يعتبر شريكا فيأكمل القراءة »
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