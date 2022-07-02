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وطنية

‭”‬الشفعة‭” ‬لاسترجاع‭ ‬عقارات‭ ‬معمرين

منذ دقيقتين
هيأت‭ ‬جماعة‭ ‬البيضاء‭ ‬الشروط‭ ‬القانونية‭ ‬لبدء‭ ‬عمليات‭ ‬إعادة‭ ‬اقتناء‭ ‬عقارات‭ ‬برسوم‭ ‬عقارية‭ ‬محفظة‭ ‬تملك‭ ‬فيها‭ ‬حق‭ ‬الشفعة،‭ ‬كما‭ ‬هو‭ ‬منصوص‭ ‬عليه‭ ‬في‭ ‬القانون‭ ‬08‭-‬39،‭ ‬وهي‭ ‬سابقة‭ ‬من‭ ‬نوعها‭ ‬في‭ ‬تاريخ‭ ‬الجماعات‭ ‬الترابية‭.‬ واكتشف‭ ‬مجلس‭ ‬المدينة،‭ ‬بعد‭ ‬أشهر‭ ‬من‭ ‬البحث‭ ‬والتنقيب‭ ‬عن‭ ‬الوثائق‭ ‬والمستندات‭ ‬داخل‭ ‬وخارج‭ ‬المغرب،‭ ‬أنه‭ ‬يعتبر‭ ‬شريكا‭ ‬في‭أكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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