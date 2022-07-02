ملف الصباح
شركات التمويل تنوع عروضها
تحقق رقم معاملات يضاعف المتوسط السنوي وتمنح قروضا تصل 10آلاف درهم رغم البيان المطمئن لوزارة الفلاحة بخصوص وفرة العرض من أضحيات العيد، وتجاوزه للطلب خلال السنة الجارية، فإن ذلك لم يمنع من تسجيل ارتفاع ملحوظ في الأسعار، الذي يبرره “الكسابة” بالزيادة التي عرفتها أثمنة الأعلاف، التي ارتفعت بنسبة 80 فيأكمل القراءة »
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