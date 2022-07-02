fbpx
ملف الصباح

المنع لم يلغ العيد

منذ 4 دقائق
A moroccan carries a sheep three days before the Moslem sacrificial feast of Eid Al-Adha in an open-air market in Rabat 25 March 1999. This feast includes mass prayers and the slaughter of sheep. About 5 million sheep, half of the Moroccan breeding, will be sacrificed for this occasion. / AFP PHOTO / ABDELHAK SENNA
مغاربة ذبحوا أضاحيهم رغم القرار الملكي بالتخلي عن هذا الطقس في ثلاث مناسبات خرق جل المغاربة أمرا ملكيا بالامتناع عن ذبح أكباش عيد الأضحى في ثلاث مناسبات، رغم الحرب بداية الستينات، ووطأة توالي سنوات منتصف الثمانينات والتسعينات. ولم يتردد الملك الراحل الحسن الثاني إبان حرب الرمال التي استنزفت إمكانيات البلادأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق



شاهد أيضاً
إغلاق
زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة