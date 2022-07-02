ملف الصباح
المنع لم يلغ العيد
مغاربة ذبحوا أضاحيهم رغم القرار الملكي بالتخلي عن هذا الطقس في ثلاث مناسبات خرق جل المغاربة أمرا ملكيا بالامتناع عن ذبح أكباش عيد الأضحى في ثلاث مناسبات، رغم الحرب بداية الستينات، ووطأة توالي سنوات منتصف الثمانينات والتسعينات. ولم يتردد الملك الراحل الحسن الثاني إبان حرب الرمال التي استنزفت إمكانيات البلادأكمل القراءة »
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