عرض يفوق الطلب بكثير

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منذ 4 دقائق
الحكومة تطمئن المغاربة أن لا زيادة في أثمان القطيع هذه السنة رغم ارتفاع الأصوات المطالبة بإلغاء أضحية العيد بسبب الجفاف وارتفاع ثمن الأغنام في الأسواق، فإن الحكومة طمأنت المغاربة، من خلال ما جاء على لسان محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي قال في مجلس حكوميأكمل القراءة »


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