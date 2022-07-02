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عرض يفوق الطلب بكثير
الحكومة تطمئن المغاربة أن لا زيادة في أثمان القطيع هذه السنة رغم ارتفاع الأصوات المطالبة بإلغاء أضحية العيد بسبب الجفاف وارتفاع ثمن الأغنام في الأسواق، فإن الحكومة طمأنت المغاربة، من خلال ما جاء على لسان محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، الذي قال في مجلس حكوميأكمل القراءة »
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