ملف الصباح
غلاء غير مسبوق
وصلت أسعار الأضاحي إلى 5000 درهم بأسواق القنيطرة رغم وعود الحكومة بتخفيضها تعرف معظم أسواق المملكة حركية ونشاطا غير مسبوقين على بعد أسبوع واحد من عيد الأضحى، خاصة في البوادي، وبعض المحلات المخصصة لعرض القطيع للبيع. ويتزامن عيد الأضحى هذه السنة، مع الارتفاع المهول لأسعار المواد الغذائية والمحروقات، وندرة التساقطاتأكمل القراءة »
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