ملف الصباح
لصـوص الأكبـاش
ضغوطات الزوجة والأبناء والمحيط الأسري تدفع البعض إلى السرقة والنصب ترتفع حالات السرقة والنصب بمناسبة عيد الأضحى، أو “العيد الكبير” كما يسميه المغاربة، من أجل تأمين خروف. وأظهرت حوادث متفرقة في السنوات الماضية، عمليات سرقات ونهب بمجموعة من الأسواق، للاستيلاء على الأكباش بهدف تأمين العيد، ما أعاد العديد من المواضيعأكمل القراءة »
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