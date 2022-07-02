الأولى
سقوط “سمسار القضاة”
يوهم ضحاياه بالتوسط لهم لدى جهات قضائية لكسب ملفات رائجة مقابل مبالغ مالية أنهت المصالح الأمنية بإنزكان، أخيرا، أنشطة إجرامية لخمسيني يدعي أنه “سمسار للمحاكم” للنصب على ضحاياه باسم القضاء. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيه تم اعتقاله في حالة تلبس، بمحيط المحكمة الابتدائية بإنزكان، من قبل عناصر الشرطة القضائية،أكمل القراءة »
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