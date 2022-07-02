fbpx
الأولى

سقوط “سمسار القضاة”

منذ 5 دقائق
يوهم ضحاياه بالتوسط لهم لدى جهات قضائية لكسب ملفات رائجة مقابل مبالغ مالية أنهت المصالح الأمنية بإنزكان، أخيرا، أنشطة إجرامية لخمسيني يدعي أنه “سمسار للمحاكم” للنصب على ضحاياه باسم القضاء. وحسب مصادر “الصباح”، فإن المشتبه فيه تم اعتقاله في حالة تلبس، بمحيط المحكمة الابتدائية بإنزكان، من قبل عناصر الشرطة القضائية،أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة