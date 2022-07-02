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شبكات تنصب بشركات المسؤولية المحدودة

منذ 3 دقائق
تضم مغاربة وأجانب وسطت على 6 ملايير باستغلال ثغرات قانونية حصلت على تمويلات وفوتت الشركات للتهرب من قروض البنوك تحولت الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى وسيلة للنصب على البنوك والممونين، باستغلال المقتضيات القانونية الخاصة بهذا الصنف من المقاولات. وأفادت مصادر أن هناك شبكة تضم مغاربة يتكفلون بإتمام إجراءات إنشاء شركاتأكمل القراءة »


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منذ 3 دقائق



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