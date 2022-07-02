الأولى
شبكات تنصب بشركات المسؤولية المحدودة
تضم مغاربة وأجانب وسطت على 6 ملايير باستغلال ثغرات قانونية حصلت على تمويلات وفوتت الشركات للتهرب من قروض البنوك تحولت الشركات ذات المسؤولية المحدودة إلى وسيلة للنصب على البنوك والممونين، باستغلال المقتضيات القانونية الخاصة بهذا الصنف من المقاولات. وأفادت مصادر أن هناك شبكة تضم مغاربة يتكفلون بإتمام إجراءات إنشاء شركاتأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا