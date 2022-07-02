الأولى
اختلالات تحول مباريات إلى قنابل موقوتة
كشفت معطيات حصلت عليها «الصباح» وجود اختلالات كبيرة، في تنظيم المباريات، كانت من أسباب أحداث الشغب والعنف في عدد من الملاعب، أو في محيطها، أو أثناء تنقلات الجماهير. وحسب هذه المعطيات، فإن الأندية تتساهل كثيرا في عملية بيع التذاكر، إذ تطرحها للبيع دون مطالبة المشجع المعني بالأمر ببطاقته الوطنية، للتأكدأكمل القراءة »
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