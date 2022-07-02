fbpx
الأولى

ريع الأضاحي يورط جماعات الضواحي

منذ 4 دقائق
تهريب صلاحيات منح رخص الأسواق المؤقتة من المجالس وحرمانها من مداخيل بالملايين كشفت مجريات الإعداد لإقامة أسواق كبرى في ضواحي البيضاء عن مخططات، ترمي إلى إخراج بعض “رحبات” الأكباش الواقعة في تراب إقليم النواصر، من نور طلبات العروض ودفاتر التحملات إلى ظلمات العشوائية التي تفتح الباب أمام تهافت منتخبين ورجالأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 4 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة