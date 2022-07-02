الأولى
ريع الأضاحي يورط جماعات الضواحي
تهريب صلاحيات منح رخص الأسواق المؤقتة من المجالس وحرمانها من مداخيل بالملايين كشفت مجريات الإعداد لإقامة أسواق كبرى في ضواحي البيضاء عن مخططات، ترمي إلى إخراج بعض “رحبات” الأكباش الواقعة في تراب إقليم النواصر، من نور طلبات العروض ودفاتر التحملات إلى ظلمات العشوائية التي تفتح الباب أمام تهافت منتخبين ورجالأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا