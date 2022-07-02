الأولى
حملة “كب الما فالرملة”
يجب القطع مع الزراعات التي تستنزف ثروتنا المائية ومنع ملاعب “الكولف” والعودة إلى زمن “البرمة” مرة أخرى، تطلق وزارة التجهيز والماء حملتها التوعوية، من أجل وقف تبذير الماء وترشيد استهلاكه. وهي حملة يبدو أنها لن تصل إلى أي نتيجة تذكر، في ظل انعدام الوعي لدى المواطنين بأهمية هذا المورد الطبيعيأكمل القراءة »
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