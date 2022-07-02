fbpx
الأولى

حملة “كب الما فالرملة”

منذ 7 دقائق
يجب القطع مع الزراعات التي تستنزف ثروتنا المائية ومنع ملاعب “الكولف” والعودة إلى زمن “البرمة” مرة أخرى، تطلق وزارة التجهيز والماء حملتها التوعوية، من أجل وقف تبذير الماء وترشيد استهلاكه. وهي حملة يبدو أنها لن تصل إلى أي نتيجة تذكر، في ظل انعدام الوعي لدى المواطنين بأهمية هذا المورد الطبيعيأكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 7 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة