افتتاحية
حزب علال
يسير حزب الاستقلال على حد شفرة إلى مؤتمره الاستثنائي في غشت المقبل، وهو مؤتمر وطني قبل الأوان، فرضه السياق التنظيمي الملتهب والتقاطبات الحادة، وحرب المواقع المستعرة على أكثر من واجهة، التي وصلت اليوم إلى ساحة “النظام الأساسي”. سيجتمع الاستقلاليون بعد شهر من الآن، من أجل هدف واحد: “تفصيل” القوانين الداخليةأكمل القراءة »
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