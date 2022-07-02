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الرياضة

“كاف” متخوفة على عشب “دونور”

منذ دقيقتين
أبدت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، تخوفها من حالة عشب ملعب محمد الخامس، بسبب ضغط المباريات قبل انطلاق كأس إفريقيا للسيدات، اليوم (السبت). وتساءلت “كاف”، في بلاغ رسمي، إلى متى سيتم استغلال الملعب في مباريات البطولة، والكأس القارية على الأبواب. وتسلمت اللجنة التنظيمية “دونور” ، من البيضاء للتهيئة، عن طريقأكمل القراءة »


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منذ دقيقتين



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