الرياضة
“كاف” متخوفة على عشب “دونور”
أبدت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “كاف”، تخوفها من حالة عشب ملعب محمد الخامس، بسبب ضغط المباريات قبل انطلاق كأس إفريقيا للسيدات، اليوم (السبت). وتساءلت “كاف”، في بلاغ رسمي، إلى متى سيتم استغلال الملعب في مباريات البطولة، والكأس القارية على الأبواب. وتسلمت اللجنة التنظيمية “دونور” ، من البيضاء للتهيئة، عن طريقأكمل القراءة »
هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا