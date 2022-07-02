وطنية
شح الماء يستنفر أخنوش
برلمانيون طالبوا بتسريع برامج تحلية مياه البحر وإلغاء منتجات زراعية خاض عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، معركة ضمان تزويد عشرات المدن، راج أنها ستعاني اضطرابات في التزود المستمر بالماء في الصيف، ومئات القرى التي تعاني نقصا في المياه الجوفية والفرشة المائية. وعقد أخنوش، أول أمس ( الخميس)، لقاء شارك فيه مجموعةأكمل القراءة »
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