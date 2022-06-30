كوفيد-19: 4003 إصابة جديدة

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن تسجيل 4003 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19) مقابل تعافي 2021 شخصا، فيما تم تسجيل حالتي وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و556 ألف و187 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليونا و342 ألفا و904 أشخاص، مقابل 24 مليونا و857 ألفا و206 شخصا تلقوا الجرعة الأولى.

وأضافت أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و216 ألفا و909 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليونا و175 ألفا و362 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 96.6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (1367)، والرباط سلا القنيطرة (1185)، وفاس مكناس (430)، وطنجة تطوان الحسيمة (296)، ومراكش اسفي (257)، وسوس ماسة (175)، وبني ملال خنيفرة (91)، والشرق (76)، ودرعة تافيلالت (74)، وكلميم واد نون (27)، والداخلة وادي الذهب (19)، والعيون الساقية الحمراء (6).

أما بالنسبة للوفيات، فقد سجل حالة واحدة بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي . وبلغ مجموع الحالات النشطة 25 ألف و438 حالة، في حين تم تسجيل 28 حالة خطرة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليبلغ مجموع هذه الحالات 158 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 3 في المائة.