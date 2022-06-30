وطنية
العجز المائي بمراكش يصل 40 في المائة
سلطات الماء بالمدينة تعول على مهمات تدقيق وافتحاص للكفاءة المائية للمستهلكين الكبار أصبح تزويد المواطنين بالماء في مراكش تحديا حقيقيا، تعمل على ضمان الحد الأدنى منه سلطات وجهات كثيرة، بعدما بلغ العجز المسجل في العرض المائي نسبة 40 بالمائة، ما دفع المسؤولين عن ملف الماء بالعاصمة السياحية للمغرب، إلى بعثأكمل القراءة »
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