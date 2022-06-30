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وطنية

العجز‭ ‬المائي‭ ‬بمراكش‭ ‬يصل‭ ‬40‭ ‬في‭ ‬المائة

منذ 30 ثانية
السلطات‭ ‬حثت‭ ‬على‭ ‬ترشيد‭ ‬استغلال‭ ‬الماء‭     (‬أرشيف‭)‬
سلطات‭ ‬الماء‭ ‬بالمدينة‭ ‬تعول‭ ‬على‭ ‬مهمات‭ ‬تدقيق‭ ‬وافتحاص‭ ‬للكفاءة‭ ‬المائية‭ ‬للمستهلكين‭ ‬الكبار أصبح‭ ‬تزويد‭ ‬المواطنين‭ ‬بالماء‭ ‬في‭ ‬مراكش‭ ‬تحديا‭ ‬حقيقيا،‭ ‬تعمل‭ ‬على‭ ‬ضمان‭ ‬الحد‭ ‬الأدنى‭ ‬منه‭ ‬سلطات‭ ‬وجهات‭ ‬كثيرة،‭ ‬بعدما‭ ‬بلغ‭ ‬العجز‭ ‬المسجل‭ ‬في‭ ‬العرض‭ ‬المائي‭ ‬نسبة‭ ‬40‭ ‬بالمائة،‭ ‬ما‭ ‬دفع‭ ‬المسؤولين‭ ‬عن‭ ‬ملف‭ ‬الماء‭ ‬بالعاصمة‭ ‬السياحية‭ ‬للمغرب،‭ ‬إلى‭ ‬بعث‭أكمل القراءة »


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