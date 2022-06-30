روسيا تعلن سحب قواتها من جزيرة زميني لتسهيل صادرات الحبوب من أوكرانيا

أعلنت روسيا، اليوم الخميس، سحب قواتها من جزيرة زميني في البحر الأسود لتسهيل عملية صادرات القمح من أوكرانيا.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية، في بيان، أن القوات الروسية قامت بالانسحاب من جزيرة (زميني) في البحر الأسود “كبادرة بهدف إبلاغ العالم بأن روسيا لن تعيق جهود منظمة الأمم المتحدة بإقامة ممر إنساني لمرور صادرات القمح من أوكرانيا”.

من جهة أخرى، أشار البيان إلى أن الجانبين الروسي والأوكراني “أجريا تبادلا للأسرى شمل 144 أسيرا من كل جانب، بناء على تعليمات مباشرة من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين”.