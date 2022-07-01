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الصباح الفني

لزرق و”الفضول”

منذ 8 دقائق
  عبرت الفنانة أسماء لزرق عن استيائها من الفضول الذي يظهره بعض الأشخاص تجاه الغير، من خلال مراقبة كل التفاصيل الخاصة بحياتهم. وكتبت أسماء لزرق على حسابها على “إنستغرام” قائلة “هناك من يراقبك حبا، وهناك من يراقبك فضولا، وهناك من يراقبك حسدا وحقدا، فالمراقبون أنواع، فيا رب ارزقهم ضعف ماأكمل القراءة »


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منذ 8 دقائق



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