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الصباح الفني

“الحر” سعيد بعلاقته بـ”الدوزي”

منذ 7 دقائق
كشف “الرابور” مراد حلحول، الشهير بلقب “الحر”، عن سعادته بالمشاركة رفقة الفنان عبد الحفيظ الدوزي، في الأغنية التي تم طرحها خلال حفل إعطاء الانطلاقة لاحتفالات “الرباط عاصمة الثقافة الإفريقية”. وبث “الحر”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام”، مقطعا من الأغنية وأرفقه بتعليق قال فيه “سعيد جدا وفخور بالمشاركة فيأكمل القراءة »


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منذ 7 دقائق



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