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خاص

‭”‬إينسا‭” ‬تطوان‭… ‬مشتل‭ ‬المهندسين‭ ‬

منذ 44 ثانية
مدرسة‭ ‬العلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬بتطوان‭            (‬أرشيف‭)‬
خريجو‭ ‬المدارس‭ ‬الوطنية‭ ‬للعلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬يحظون‭ ‬بفرص‭ ‬كبيرة‭ ‬بسوق‭ ‬الشغل هي‭ ‬واحدة‭ ‬من‭ ‬المعاهد‭ ‬التي‭ ‬يقصدها‭ ‬الطلبة‭ ‬ممن‭ ‬تمكنوا‭ ‬من‭ ‬اجتياز‭ ‬البكالوريا،‭ ‬وحصلوا‭ ‬على‭ ‬شهادتها‭ ‬بنقط‭ ‬جيدة‭ ‬تؤهلهم‭ ‬لولوج‭ ‬هذه‭ ‬المدرسة،‭ ‬التي‭ ‬تخرجت‭ ‬منها‭ ‬نخبة‭ ‬من‭ ‬المهندسين‭ ‬من‭ ‬أبناء‭ ‬تطوان‭ ‬والضواحي‭.‬ وتعتبر‭ ‬المدرسة‭ ‬الوطنية‭ ‬للعلوم‭ ‬التطبيقية‭ ‬بتطوان‭ ‬من‭ ‬المؤسسات‭ ‬الجامعية‭أكمل القراءة »


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