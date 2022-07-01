خاص
”إينسا” تطوان… مشتل المهندسين
خريجو المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية يحظون بفرص كبيرة بسوق الشغل هي واحدة من المعاهد التي يقصدها الطلبة ممن تمكنوا من اجتياز البكالوريا، وحصلوا على شهادتها بنقط جيدة تؤهلهم لولوج هذه المدرسة، التي تخرجت منها نخبة من المهندسين من أبناء تطوان والضواحي. وتعتبر المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان من المؤسسات الجامعيةأكمل القراءة »
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