خاص
تحديات كبيرة وعقبات متنوعة
الضعيف مستشار التوجيه أكد أن أغلب التلاميذ ينسون تتبع مستجدات مؤسسات التعليم العالي قال عبد العلي الضعيف، المستشار في التوجيه التربوي بمديرية فاس، إن التلاميذ الحاصلين على الباكلوريا تواجههم تحديات كبيرة تتعلق بالاختيار والإمكانيات المادية والنمط التعليمي واختلاف طريقة التدريس، متحدثا عن جهل فئات عريضة لمسارات التعليم في المؤسسات ذاتأكمل القراءة »
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