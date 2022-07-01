fbpx
خاص

تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬وعقبات‭ ‬متنوعة

منذ 36 ثانية
عبد العلي الضعيف (خاص)
الضعيف‭ ‬مستشار‭ ‬التوجيه‭ ‬أكد‭ ‬أن‭ ‬أغلب‭ ‬التلاميذ‭ ‬ينسون‭ ‬تتبع‭ ‬مستجدات‭ ‬مؤسسات‭ ‬التعليم‭ ‬العالي قال‭ ‬عبد‭ ‬العلي‭ ‬الضعيف،‭ ‬المستشار‭ ‬في‭ ‬التوجيه‭ ‬التربوي‭ ‬بمديرية‭ ‬فاس،‭ ‬إن‭ ‬التلاميذ‭ ‬الحاصلين‭ ‬على‭ ‬الباكلوريا‭ ‬تواجههم‭ ‬تحديات‭ ‬كبيرة‭ ‬تتعلق‭ ‬بالاختيار‭ ‬والإمكانيات‭ ‬المادية‭ ‬والنمط‭ ‬التعليمي‭ ‬واختلاف‭ ‬طريقة‭ ‬التدريس،‭ ‬متحدثا‭ ‬عن‭ ‬جهل‭ ‬فئات‭ ‬عريضة‭ ‬لمسارات‭ ‬التعليم‭ ‬في‭ ‬المؤسسات‭ ‬ذات‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 36 ثانية



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة