الصباح الفني
بنشليخة تنقل أجواء الأعراس
أعلنت الفنانة منال بنشليخة، من خلال تدوينة نشرتها على صفحتها الرسمية على “إنستغرام”، طرح أغنية جديدة صورتها على طريقة فيديو كليب. وقالت بنشليخة في تدوينة حظيت بتفاعل الكثيرين، إن أغنيتها الجديدة جاهزة للعرض، علما أنها اختارت الترويج لها ونشر مقطع من الفيديو كليب يتضمن أجواء من العرس المغربي التقليدي. وفيأكمل القراءة »
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