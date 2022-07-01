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وطنية

برلمان‭ “‬الحصان‭” ‬على‭ ‬صفيح‭ ‬ساخن

منذ 5 دقائق
ساجد‭ ‬في‭ ‬نشاط‭ ‬حزبي‭ ‬سابق‭           (‬أرشيف‭)‬
إقصاء‭ ‬900‭ ‬عضو‭ ‬من‭ ‬الحضور‭ ‬وغموض‭ ‬يلف‭ ‬مالية‭ ‬الحزب‭ ‬واتهامات‭ ‬تلاحق‭ ‬ساجد يعقد‭ ‬الاتحاد‭ ‬الدستوري،‭ ‬غدا‭ (‬السبت‭)‬،‭ ‬ثاني‭ ‬اجتماع‭ ‬للمجلس‭ ‬الوطني‭ ‬منذ‭ ‬انتخاب‭ ‬محمد‭ ‬ساجد،‭ ‬أمينا‭ ‬عاما‭ ‬لـ‭”‬الحصان‭”‬،‭ ‬بعد‭ ‬غياب‭ ‬دام‭ ‬8‭ ‬سنوات‭.‬ وعلمت‭ “‬الصباح‭”‬،‭ ‬أنه‭ ‬من‭ ‬أصل‭ ‬1070‭ ‬عضوا‭ ‬في‭ ‬المجلس‭ ‬الوطني‭ ‬ممن‭ ‬انتخبوا‭ ‬ساجد‭ ‬أمينا‭ ‬عاما،‭ ‬خلفا‭ ‬لمحمد‭أكمل القراءة »


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