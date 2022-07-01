وطنية
برلمان “الحصان” على صفيح ساخن
إقصاء 900 عضو من الحضور وغموض يلف مالية الحزب واتهامات تلاحق ساجد يعقد الاتحاد الدستوري، غدا (السبت)، ثاني اجتماع للمجلس الوطني منذ انتخاب محمد ساجد، أمينا عاما لـ”الحصان”، بعد غياب دام 8 سنوات. وعلمت “الصباح”، أنه من أصل 1070 عضوا في المجلس الوطني ممن انتخبوا ساجد أمينا عاما، خلفا لمحمدأكمل القراءة »
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