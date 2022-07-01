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الشكيري يدخل التاريخ
شرع في تصوير مسلسل تاريخي لصالح “إم بي سي” دخل المخرج إبراهيم الشكيري، مرحلة تصوير مسلسل جديد من إنتاج “إم بي سي”، إلا أنه اختار هذه المرة أن يخوض تجربة الأعمال التاريخية. وشرع الشكيري في تصوير مشاهد الأولى رفقة فريق عمل مغربي وعربي أيضا، علما أن المسلسل الجديد، يجمع ممثلينأكمل القراءة »
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