الرياضة
تتويج الوداد… كواليس مباراة المتناقضات
الفريق الأحمر حسم اللقب 22 وأغرق المولودية في أسفل الترتيب عقد الوداد وضعية مضيفه مولودية وجدة، بعدما فرض عليه التعادل (2 – 2) بميدانه أول أمس (الأربعاء)، بالملعب الشرفي بوجدة،ضمن الجولة ال 29 من البطولة الوطنية، وهو التعادل الخامس على التوالي، رفقة المدرب منير الجعواني. الوداد يقلب الطاولة وفشل مولوديةأكمل القراءة »
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