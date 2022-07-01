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الرياضة

تتويج الوداد… كواليس مباراة المتناقضات

منذ 11 دقيقة
الفريق الأحمر حسم اللقب 22 وأغرق المولودية في أسفل الترتيب عقد الوداد وضعية مضيفه مولودية وجدة، بعدما فرض عليه التعادل (2 – 2) بميدانه أول أمس (الأربعاء)، بالملعب الشرفي بوجدة،ضمن الجولة ال 29 من البطولة الوطنية، وهو التعادل الخامس على التوالي، رفقة المدرب منير الجعواني. الوداد يقلب الطاولة وفشل مولوديةأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة



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