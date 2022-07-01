وطنية
بنعبدالله يتهم الحكومة بالجمود
رفع قيمة الدعم لمهنيي النقل الطرقي لا يعفيها من اتخاذ إجراءات أشمل هاجم المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية حكومة عزيز أخنوش، متهما إياها بالجمود، في مواجهة الأوضاع الاجتماعية المتسمة بالارتفاع المتواصل في الأسعار. وأكد المكتب السياسي للحزب المعارض، أن تصاعد غلاء أسعار المحروقات والأوضاع الاجتماعية، يفرضان ضرورة تجاوز الحكومة لمقارباتهاأكمل القراءة »
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