fbpx
وطنية

مهنيو‭ ‬النقل‭ ‬يربكون‭ ‬الحكومة‭ ‬

منذ 5 دقائق
شل‭ ‬حركة‭ ‬نقل‭ ‬البضائع‭ ‬بعد‭ ‬العيد‭ ‬بسبب‭ ‬عدم‭ ‬تسقيف‭ ‬أسعار‭ ‬‮«‬الكازوال‮»‬ تواجه‭ ‬الحكومة‭ ‬من‭ ‬جديد‭ ‬إشكالا‭ ‬عميقا،‭ ‬مباشرة‭ ‬بعد‭ ‬عيد‭ ‬الأضحى،‭ ‬يتمثل‭ ‬في‭ ‬شل‭ ‬حركة‭ ‬النقل‭ ‬الطرقي‭ ‬للبضائع،‭ ‬بإضراب‭ ‬وطني‭ ‬لمهنيي‭ ‬النقل،‭ ‬بسبب‭ ‬الارتفاع‭ ‬المستمر‭ ‬لأسعار‭ ‬المحروقات،‭ ‬فرغم‭ ‬الدعم‭ ‬الذي‭ ‬حصل‭ ‬عليه‭ ‬المهنيون،‭ ‬إلا‭ ‬أن‭ ‬استئناف‭ ‬الزيادات،‭ ‬دفعهم‭ ‬إلى‭ ‬وضع‭أكمل القراءة »


هذا المحتوى خاص بالمشتركين. يمكنكم الإشتراك أسفله والإستفادة من:
التوصل بالنسخة الورقية قبل الساعة 9 صباحًا بالدار البيضاء والرباط. وسيتم التسليم إلى المدن الأخرى من خلال خدمة البريد
الاطلاع على جميع مقالات الصباح عبر الإنترنت ابتداء من الساعة 6 صباحًا

تسجيل دخول المشتركين
   
نسيت كلمة المرور؟ اضغط هنا لاستعادتها
اشتراك جديد؟ اضغط هنا للاشتراك
منذ 5 دقائق



زر الذهاب إلى الأعلى
Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

أنتم تستعملون حاجب إعلانات

أنتم تستخدمون أدوات لحجب الإعلانات. يرجى تعطيل مانع الإعلانات قبل تصفح الموقع.

تحديث الصفحة