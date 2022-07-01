وطنية
مهنيو النقل يربكون الحكومة
شل حركة نقل البضائع بعد العيد بسبب عدم تسقيف أسعار «الكازوال» تواجه الحكومة من جديد إشكالا عميقا، مباشرة بعد عيد الأضحى، يتمثل في شل حركة النقل الطرقي للبضائع، بإضراب وطني لمهنيي النقل، بسبب الارتفاع المستمر لأسعار المحروقات، فرغم الدعم الذي حصل عليه المهنيون، إلا أن استئناف الزيادات، دفعهم إلى وضعأكمل القراءة »
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