الصباح الفني
كلبة البرلمانية التائهة
أثارت البرلمانية سكينة لحموش عن حزب الحركة الشعبية، الجدل بالإعلان الذي عممته على صفحاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تناشد من خلاله المغاربة لمساعدتها على البحث عن كلبتها التائهة “لولا”. لحموش طلبت المساعدة من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، من أجل إيجاد “لولا” التائهة بالرباط، حيث نشرت صورتها على “الانستغرام” مرفوقة ببعض المعلوماتأكمل القراءة »
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