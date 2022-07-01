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بنسعيد يرفض الاستخفاف بقانون المؤلف
أعضاء معينون ومنتخبون للتصدي لـ “لوبيات” حاولت الهيمنة عليه قال محمد مهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، إن الوضع القانوني الجديد للمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة “لا يجب الاستخفاف أبدا بأهميته أو التنزيل من قيمته، لأنه اقتضى مشاورات طويلة ونقاشات عميقة قادتها أطر الوزارة مع الأمانة العامة للحكومة للوصولأكمل القراءة »
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