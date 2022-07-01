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الرياضة

الوداد يتسلم الدرع بـ “دونور”

منذ 11 دقيقة
التهاني تتقاطر على الفريق بعد حسم لقب البطولة يتسلم الوداد درع البطولة بملعب محمد الخامس الاثنين المقبل، بداية من السادسة، حينما يستضيف الفتح، لحساب الجولة الأخيرة. ورغم احتضان “دونور” كأس أمم إفريقيا للسيدات، أقنع الوداد، اللجنة المنظمة، بإقامة مباراة الاحتفال بهذا الملعب، لتمكين الجماهير من مشاركته حفل التتويج. منحة التتويجأكمل القراءة »


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منذ 11 دقيقة



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