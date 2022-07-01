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الأقسام التحضيرية… مسالك الصفوة
سنتان من الدراسة والتكوين استعدادا لمباريات ولوج مدارس ومعاهد عليا تعتبر الأقسام التحضيرية أو ما يسمى الأقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين وباختصار “أ ت م ع”، نظاما أكاديميا للتعليم العالي يفتح أبوابه في وجه التلاميذ الحاصلين على شهادة الباكالوريا بشعبة العلوم الرياضية أو العلوم التطبيقية بميزتي حسن وحسن جدا، وقدأكمل القراءة »
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