ملف الصباح
مدارس الهندسة تستهوي الطلبة
تتوفر على مقومات التكوين من تعليم نظري وتطبيقي وتعتبر فضاء لتأهيل الطلبة لسوق الشغل «ماكرهتش نكون مهندس”، من العبارات التي يتوحد فيها عدد من الطلبة بعد حصولهم على شهادة الباكلوريا، إذ يقعون في موقف محرج، يتعلق إما بشروط الولوج التي تكون صارمة بسبب عتبة الانتقاء أو لم يحالفهم الحظ فيأكمل القراءة »
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