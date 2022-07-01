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“ذات أخرى” على “نتفليكس”
كشفت شبكة “نتفليكس” عن الصور الأولى من المسلسل التركي “ذات أخرى”، أو “Another Self”. ويحكي المسلسل عن المصاعب والتحديات التي يمكن أن يمر بها الإنسان في الحياة، وإمكانية التغلب عليها بتقبل الماضي الذي لا يمكن تغييره، إلا بالمشاعر الايجابية مثل العاطفة والبهجة والأمل. والمسلسل من بطولة توبا بويوكستون وبونجوك يلمازأكمل القراءة »
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